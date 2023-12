Toyota will sein Elektroauto-Angebot in Europa bis zum Jahr 2026 auf sechs Modelle ausbauen - und enthüllt in diesem Zuge zwei neue Studien. Außerdem liefern die Japaner Präzisierungen zu ihrer Batterie-Roadmap und ihren Wasserstoff-Plänen. Ein Team aus globalen und europäischen Führungskräften präsentierte die Toyota-Neuheiten dieser Tage auf einer Veranstaltung namens Kenshiki (japanisch für "Einblick"). Neben dem derzeit einzigen BEV-Modell bZ4X ...

