LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone nach einem Besuch der britischen Hauptverwaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Geschäft des französischen Lebensmittelkonzerns entwickle sich in Großbritannien gut, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der Ladenbesuche sei im Jahresvergleich signifikant gestiegen. Innovationspläne seien mittlerweile gut eingebettet./niw/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 01:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

