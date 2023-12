Unterföhring (ots) -- Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle acht Begegnungen des DFB-Pokal-Achtelfinals sowie alle zehn Spiele des 15. Spieltags der Premier League von Dienstag bis Donnerstag live- "Konferenz Spezial" am Mittwoch u. a. mit Stuttgart gegen Dortmund und ManUnited gegen Chelsea ab 20:20 Uhr auf Sky Sport 1- FC Homburg gegen FC St. Pauli am Dienstag und 1. FC Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt sowie Hertha BSC gegen Hamburger SV am Mittwoch- Sky überträgt in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen- Den DFB-Pokal und die Premier League live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/)Unterföhring, 4. Dezember 2023 - Lediglich sechs Bundesligavereine haben den Sprung ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschafft, das in dieser Woche ausgetragen wird. Diese außergewöhnliche Konstellation hat es zuletzt vor 31 Jahren gegeben. Mit acht Klubs dominiert die 2. Liga den Pokal, hinzu kommen mit dem 1. FC Saarbrücken ein Drittligaverein und dem FC Homburg sogar ein Team aus der Regionalliga Südwest.Wem der Einzug unter die letzten Acht gelingt, entscheidet sich ab dem frühen Dienstagabend. Den Anfang machen der 1. FC Kaiserslautern, der auf dem Betzenberg den 1. FC Nürnberg empfängt, und der 1. FC Magdeburg, der auf Fortuna Düsseldorf trifft. Der saarländische Regionalligist FC Homburg empfängt im Anschluss den FC St. Pauli, während im Bundesliga-Duell Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg zu Gast hat. Alle Partien können auf Sky Sport wie gewohnt als Einzelspiele sowie in der Konferenz verfolgt werden.Selbiges gilt für den Mittwoch, wenn u. a. Bayern-Bezwinger Saarbrücken um 18:00 Uhr im Ludwigsparkstadion Eintracht Frankfurt empfängt. Für die darauffolgenden Partien Stuttgart gegen Dortmund und Hertha BSC gegen Hamburger SV wird es - neben der gewohnten Zweierkonferenz - darüber hinaus eine "Konferenz Spezial" geben, die zusätzlich die Premier League Partien Sheffield United gegen den FC Liverpool, Aston Villa gegen Manchester City und Manchester United gegen den FC Chelsea beinhaltet. Ab 20:20 Uhr startet die internationale Konferenz auf Sky Sport 1.Von Dienstag bis Donnerstag zeigt Sky alle zehn Spiele des 15. Spieltags der Premier League live, die Partie Crystal Palace gegen AFC Bournemouth ist für Sky Sport Kunden am Mittwoch ab 20.30 Uhr im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.Mit Sky Q live dabei seinDie Übertragungen des DFB-Pokals und der Premier League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Den DFB-Pokal live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Pokal- und Premier League Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Die Achtelfinals des DFB-Pokals 2023/24 im Überblick:Dienstag:17:30 Uhr: Dienstags-Konferenz auf Sky Sport Top Event17:30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport 2 & 417:30 Uhr: 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 320:30 Uhr: Borussia M'gladbach - VfL Wolfsburg auf Sky Sport 220:35 Uhr: FC Homburg - FC St. Pauli auf Sky Sport 3 & 5Mittwoch:17:30 Uhr: Mittwochs-Konferenz auf Sky Sport Top Event17:30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 3 & 517:30 Uhr: Bayer Leverkusen - SC Paderborn auf Sky Sport 420:20 Uhr: "Konferenz Spezial" (DFB-Pokal & Premier League) auf Sky Sport 120:30 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund auf Sky Sport 320:35 Uhr: Hertha BSC - Hamburger SV auf Sky Sport 4 & 6Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5664194