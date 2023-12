FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach einem Investorentag auf "Halten" mit einem fairen Wert von 96 Franken je Aktie belassen. Nach der Umstellung auf den Rechnungslegungsstandard IFRS 17 habe der Rückversicherer neue Finanzziele und eine neue Rückstellungspolitik bekannt gegeben, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztere sollte mittelfristig den Gewinnausweis stabilisieren und so die Kapitalkosten senken, aber kurzfristig sehe er darin keinen Kurstreiber./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 10:32 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 10:36 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

