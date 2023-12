© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Tencent Music Entertainment beeindruckt mit einer stetig steigenden Zahl an Musikabonnenten in China. Analysten sind optimistisch, dass sich dies auch im Aktienkurs widerspiegeln wird. Zwischen Juli und September übertraf das Unternehmen zum ersten Mal seit seinem US-Börsengang Ende 2018 die Marke von 100 Millionen Online-Musikabonnenten pro Quartal. Mit 594 Millionen monatlich aktiven Nutzern liegt das Unternehmen laut CNBC sogar über der Zahl von 574 Millionen monatlich aktiven Nutzern von Spotify. "Der Wert von Tencent wird immer noch unterschätzt", so die Analysten von Morgan Stanley und weiter: "Wir sehen Raum für eine Verdoppelung der Musikeinnahmen und eine Verdreifachung des Gewinns …