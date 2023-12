München (ots) -Nach dem international erfolgreichen Start der Deutschen Original Serie Sebastian Fitzeks Die Therapie haben die Dreharbeiten zur Verfilmung des Bestsellers Der Heimweg begonnen. Der Deutsche Original Movie Sebastian Fitzeks Der Heimweg ist das zweite Projekt der Kooperation zwischen Sebastian Fitzek (https://www.imdb.com/name/nm4443178/?ref_=fn_al_nm_1), Ziegler Film und Prime Video Deutschland und basiert auf dem gleichnamigen Thriller des Erfolgsautors. Fitzeks Roman "Der Heimweg" war elf Wochen in Folge auf Platz 1 der Bestsellerlisten und 120 Wochen lang insgesamt auf den Bestsellerlisten. In den Hauptrollen spielen Luise Heyer (https://www.imdb.com/name/nm4533391/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_luise%2520heyer) (Nahschuss) und Sabin Tambrea (https://www.imdb.com/name/nm3437701/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_sabin) (Babylon Berlin (https://www.imdb.com/title/tt4378376/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_4_nm_2_q_Babylon%20Berlin)), außerdem Friedrich Mücke (https://www.imdb.com/name/nm3177935/?ref_=nv_sr_srsg_3_tt_0_nm_8_q_friedric) (Ballon), Rainer Bock (https://www.imdb.com/name/nm0090674/?ref_=nv_sr_srsg_3_tt_0_nm_8_q_rainer%2520r) (Atlas), Andreas Döhler (https://www.imdb.com/name/nm2435705/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_andreas%2520d%25C3%25B6hler) (Im Westen nichts Neues (https://www.imdb.com/title/tt1016150/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_q_Im%20Westen%20nichts%20Neues)), Romy Miesner (Polizeiruf 110), Shadi Eck (https://www.imdb.com/name/nm11746089/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_shadi%2520eck) (Liberame), Dennenesch Zoudé (https://www.imdb.com/name/nm0632482/?ref_=nv_sr_srsg_4_tt_3_nm_5_q_dennen) (Unorthodox), Isabel Thierauch (https://www.imdb.com/name/nm5670345/?ref_=nv_sr_srsg_3_tt_6_nm_2_q_isabel%2520th) (Zwischen Sommer und Herbst), Kristin Suckow (https://www.imdb.com/name/nm4235217/?ref_=nv_sr_srsg_1_tt_0_nm_8_q_kristin%2520su) (Ottilie von Faber-Castell) uvm. Die Dreharbeiten finden derzeit in Berlin und Umgebung statt. Sebastian Fitzeks Der Heimweg steht Ende 2024 exklusiv bei Prime Video in über 240 Ländern und Territorien weltweit zur Verfügung und ist die neueste Ergänzung innerhalb der Prime-Mitgliedschaft. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich genießen niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99 EUR/Monat oder 89,90 EUR/Jahr.Zu den Drehstartfotos gelangen Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/b09orpduov9jsd7g1qgxc/h?rlkey=xufs827iy19ffh2vgzekhsu9l&dl=0)"Zum Start im Oktober erreichte Sebastian Fitzeks Die Therapie auf Anhieb Platz 1 der Prime Video Charts in Deutschland und Österreich und rangierte in über 30 weiteren Ländern in den Top Ten," sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video. "Mit Sebastian Fitzeks Der Heimweg folgt 2024 unsere Adaption des bis dato erfolgreichsten Fitzek Romans als hochklassiger Deutscher Original Movie."Bestseller-Autor Sebastian Fitzek bekräftigt: "Ich freue mich sehr, dass das Erfolgsteam, das schon mit Die Therapie einen Nummer 1-Serienhit produziert hat, jetzt für eine Fitzek-Movie-Adaption in den Startlöchern steht."Die Produzentinnen Regina Ziegler, Barbara Thielen und Susa Kusche verantworten das Projekt für Ziegler Film: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir den erfolgreichen Weg mit Sebastian Fitzek und Prime Video weiter gehen".Darum geht's bei Sebastian Fitzeks Der Heimweg:Als Jules (Sabin Tambrea) seinen Dienst am Begleittelefon antritt, einem telefonischen Support für Frauen, um sicher nach Hause zu kommen, sieht alles nach einem ruhigen Samstagabend aus. Bis der Anruf einer jungen Mutter namens Klara (Luise Heyer) bei ihm landet, die behauptet, sie würde noch in dieser Nacht durch einen berüchtigten Frauenmörder sterben. Dieser hat ihr zuvor ein Ultimatum gestellt: Entweder sie tötet ihren Ehemann (Friedrich Mücke) oder sie wird noch heute Nacht ermordet. So beginnt Klaras verzweifelte Flucht vor dem sogenannten Kalenderkiller - mit Jules am Telefon, der ihre einzige Hoffnung auf Rettung ist ...Der Deutsche Original Film wird von Ziegler Film für Prime Video realisiert. Das Drehbuch schrieb Susanne Schneider (https://www.imdb.com/name/nm0774037/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_susanne%2520schnei) (Bella Block (https://www.imdb.com/title/tt0821060/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_q_Bella%2520Block)), Regie führt Adolfo J. Kolmerer (https://www.imdb.com/name/nm5528406/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_adolfo%2520j) (Sløborn (https://www.imdb.com/title/tt10384106/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_q_Sl%25C3%25B8born)). Produziert wird der Psychothriller von Regina Ziegler (https://www.imdb.com/name/nm0956133/?ref_=fn_al_nm_1) (Sebastian Fitzeks Die Therapie), Barbara Thielen (https://www.imdb.com/name/nm0857960/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_barbara%2520thielen) (Sebastian Fitzeks Die Therapie) und Susa Kusche (https://www.imdb.com/name/nm0476239/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_2_q_Susa%2520Kusche) (Sebastian Fitzeks Die Therapie). Christian Huck (https://www.imdb.com/name/nm5109914/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_q_christian%2520huc) (Oderbruch) ist Director of Photography, das Szenenbild verantwortet Thomas Freudenthal (https://www.imdb.com/name/nm0294456/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_4_nm_4_q_thomas%2520freuden) (Hilde).Sebastian Fitzeks Der Heimweg ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter Deutsche Originals wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Deutschland89, und LOL: Last One Laughing undpreisgekrönte internationale Original Serien und Filme wie dieEmmy- und Golden Globe-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, das Emmy-nominierte satirische Superhelden-Drama The Boys sowie die Mega-Hits Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Tom Clancy's Jack Ryan, Peripherie, Samaritan, Thirteen Lives, The Tomorrow War und Reacher. 