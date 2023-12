Drei Wochen noch bis Weihnachten, die Einen sind auf der Suche nach dem perfekten Geschenk, die Anderen nach Ruhe und Entspannung oder wie Oliver Michel auf der Suche nach dem besten Retracement oder Einstieg von Bitcoin und Co. Was sich in der vergangenen Woche getan hat, weshalb Ripple nicht XRP ist und was sich bei der Coin-Marktkapitalisierung in den letzten 10 Jahren verändert hat, erfahren Sie in diesem Interview mit Olive Michel von Tokentus. Hinweis auf Interessenkonflikte?Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: tokentus.