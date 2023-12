Mainz/Wien (ots) -Universimed Deutschland, Mainz, Teil der führenden Medizinverlagsgruppe Futuro mit Sitz in Wien, und die deutsche Mediengruppe Oberfranken haben ihre Einigung über den Verkauf des renommierten medizinischen Titels "Der Allgemeinarzt - Journal für Fortbildung + Praxis" bekannt gegeben. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Schritt in der Unternehmensstrategie der Futuro-Gruppe und von Universimed.Im Jahr 2020 übernahm Universimed Deutschland den API-Titel. Innerhalb von drei Jahren gelang es dem Unternehmen, die Marktposition des Journals signifikant zu stärken und sein Profil zu schärfen, was durch die LA-MED-Studie 2023 bestätigt wurde. Wichtige Meilensteine in diesem Prozess waren:- der erfolgreiche Wechsel der Herausgeberschaft von Prof. Frank Mader, Nittendorf, dem Gründer und langjährigen Herausgeber, zu Prof. Jörg Schelling, München, und Dr. Torben Brückner, Schwalbach/Taunus;- der Aufbau erfolgreicher Kooperationen, unter anderem mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) im Projekt "DGIM-TV" anlässlich des Jahreskongresses 2022- der Aufbau der erfolgreichen, von Ärzten intensiv genutzten CME-Plattform;- die Kooperation mit neuen Stammautoren und Kolumnisten, die das Profil der Zeitschrift geschärft haben.Die Entscheidung für den Verkauf des Titels durch die Futuro-Gruppe reflektiert den strategischen Rückzug von Universimed aus dem API-Markt in Deutschland. Die Betriebsübergabe ist für den 1. Januar 2024 geplant. Universimed wird die Übergabe in den ersten Monaten aktiv begleiten und unterstützen.Durch diese Maßnahme schärft Universimed sein Verlagsportfolio und fokussiert sich zunehmend auf andere fachärztliche Zielgruppen. Die nächsten zukünftigen Projekte umfassen:- die Einführung des neuen französischsprachigen Fachmediums "Leading Opinions Hématologie & Oncologie" in der Westschweiz im Jahr 2024;- die Übernahme und Fortführung der erfolgreichen Fortbildungsveranstaltungsserie der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin "ÖGIM Innere Medizin Compact".Darüber hinaus bleibt die Futuro-Gruppe mit Webportalen wie universimed.com und car-t-cell.com weiterhin auf dem deutschen Markt präsent.Die Futuro-Gruppe freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Oberfranken im Zuge dieses Projektes und auf weitere Entwicklungen und Erfolge in den bestehenden und in neuen Märkten.Pressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Mag. Thomas SchindlRedaktionsleitung UNIVERSIMEDTel: +43 1 876 79 56-78, Fax: DW 20Mobil: +43 660 876 79 54thomas.schindl@universimed.comwww.universimed.comOriginal-Content von: Universimed Crossmedia Content GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097333/100914132