Erweiterte strategische und operative Führung positioniert Zenas für Wachstum, da Obexelimab in klinischen Studien im Spätstadium für mehrere potenzielle I&I-Indikationen Fortschritte zeigt

WALTHAM, Massachusetts, Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, ein weltweit tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, eine führende Position in der Entwicklung und Vermarktung von zielgerichteten Therapien für die Behandlung entzündlicher und immunologischer Erkrankungen (I&I-Therapien) einzunehmen, gab heute die Ernennung von Jennifer Fox als Chief Business Officer und Chief Financial Officer sowie von Tanya Fischer, M.D., Ph. D. als Leiterin von Forschung und Entwicklung und als Chief Medical Officer bekannt.



"Wir freuen uns sehr, Tanya Fischer und Jennifer Fox in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte Lonnie Moulder, Gründer und Chief Executive Officer von Zenas BioPharma. "Frau Fischer ist eine sehr erfahrene ärztlich-wissenschaftliche Führungskraft und Jennifer Fox ist eine versierte Führungskraft in den Bereichen Finanzen im Gesundheitswesen und Unternehmensentwicklung. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Führungskräfte in der Branche werden sie eine unschätzbare Bereicherung für Zenas sein, wenn wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten und mehrere globale Programme in der späten klinischen Entwicklung mit dem Ziel vorantreiben, Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt differenzierte I&I-Therapien zur Behandlung ihrer Erkrankungen anzubieten."

Frau Fox ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Finanzen und Unternehmensentwicklung mit einer umfangreichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Unternehmensfinanzen und Investmentbanking im Gesundheitswesen. Sie hat zahlreiche private und börsennotierte Unternehmen in Bezug auf Strategie, Finanzierungen sowie Fusionen und Übernahmen beraten. Bevor sie zu Zenas kam, war Frau Fox als Chief Financial Officer bei Nuvation Bio tätig, einem börsennotierten Biotechnologieunternehmen. Davor war sie als Managing Director und stellvertretende Leiterin der North America Healthcare Corporate and Investment Banking Group bei CitiGroup tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei der CitiGroup hatte Frau Fox leitende Positionen im Investmentbanking bei der Deutschen Bank, bei Bear Stearns, Bank of America und Prudential Securities inne. Sie erwarb einen Bachelorabschluss in Finanzen und Marketing am Manhattan College.

Dr. Fischer ist Ärztin und Wissenschaftlerin mit umfassender Erfahrung in der akademischen Welt und in Pharma- und Biotechnologieunternehmen, wo sie Forschungs- und Entwicklungsprogramme in frühen und späten Stadien in verschiedenen therapeutischen Bereichen betreute, darunter Neurologie und seltene Krankheiten. Bevor sie zu Zenas kam, war sie Chief Development Officer und Leiterin von Translational Medicine bei Biohaven, einem börsennotierten biopharmazeutischen Unternehmen. Dr. Fischer begann ihre berufliche Laufbahn in der Branche bei Bristol Myers Squibb und bekleidete Führungspositionen in Forschung und Entwicklung mit wachsender Verantwortung bei EMD-Serono, Sanofi-Genzyme und Alnylam. Sie ist Neurologin und war nach Abschluss ihrer Facharztausbildung in Neurologie am Yale New Haven Hospital an der Yale University School of Medicine tätig. Sie hat an der University of Medicine and Dentistry of New Jersey - Robert Wood Johnson Medical School sowie an der Rutgers University promoviert und wurde mit dem prestigeträchtigen Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE) ausgezeichnet.

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein weltweit tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, führend in der Entwicklung und Vermarktung von zielgerichteten Therapien für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit entzündlichen und immunologischen Erkrankungen

Über Obexelimab

Obexelimab ist ein bifunktionaler, nicht-zytolytischer, humanisierter monoklonaler Antikörper in Phase III der klinischen Prüfung, der die Wirkung von Antigen-Antikörper-Komplexen nachahmt, indem er CD19 und Fc?RIIb bindet, um die Aktivität von Zellen der B-Linie zu hemmen. In mehreren klinischen Studien im Frühstadium, einschließlich zu verschiedenen Autoimmunerkrankungen, wurden 198 Probanden mit Obexelimab behandelt. In frühen klinischen Studien zeigte Obexelimab eine Hemmung der B-Zell-Funktion, ohne die Zellen zu dezimieren, und erzielte einen ermutigenden Behandlungseffekt bei Patienten mit verschiedenen Autoimmunkrankheiten. Zenas erwarb exklusive weltweite Rechte an Obexelimab von Xencor, Inc. Obexelimab wird derzeit in einer globalen klinischen Phase-III-Studie bei Patienten mit IgG4-assoziierter Erkrankung und in einer globalen Phase-II/III-Studie bei Patienten mit warmer autoimmunhämolytischer Anämie (wAIHA) untersucht. Die klinische Entwicklung von Obexelimab für Multiple Sklerose und systemischen Lupus Erythematodes wird derzeit geprüft.

Weitere Informationen über die Phase-III-Studie (INDIGO) zur Behandlung der IgG4-assoziierten Erkrankung finden Sie unter clinicaltrials.gov: NCT05662241. Weitere Informationen über die Phase-III-Studie (SApHiAre) zur Behandlung von wAIHA finden Sie unter clinicaltrials.gov: NCT05786573.