Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Im Nachmittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0867 Dollar und damit 0,14 Prozent weniger als am Freitag. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.Die eskalierenden geopolitischen Spannungen veranlassen die Anleger, sich von risikosensiblen Vermögenswerten abzuwenden, und verhelfen dem Dollar am frühen Montag ...

