Original-Research: CENIT AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CENIT AG



Unternehmen: CENIT AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.12.2023

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



EKF-Feedback: CENIT weiter on-track



Im Rahmen des Eigenkapitalforums haben wir mit CEO Peter Schneck über den laufenden Umbau des Unternehmens hin zu einer höheren Profitabilität sowie die operativen Entwicklungen gesprochen. Unsere positive Sicht auf den Investment Case hat sich derweil bestätigt, während sich die Aktie in den letzten Wochen nochmals leicht verbilligt hat.



Endmärkte stabil, weitere Diversifizierung der Kundenbasis angestrebt: Obwohl derzeit einige Branchen unter dem eingetrübten Konjunkturumfeld leiden, konnte CENIT seinen Umsatz im 9M-Zeitraum (organisch) im mittleren einstelligen Prozentsatz steigern und verfügt weiter über einen soliden Auftragsbestand von 53,1 Mio. Euro (+14,2% yoy), was u.E. die insgesamt positive Nachfragesituation widerspiegelt. Nach Vorstandsangaben verleihen dem Unternehmen derzeit insbesondere die Sektoren Aerospace und Defense Rückenwind. Den einzigen Wermutstropfen stellt der Bereich der Automobilzulieferer dar, während die Nachfrage seitens der OEMs weiterhin hoch ausfällt. Auch die Strategie, den Umsatzanteil abseits der drei Kern-Verticals auszubauen, wird aktuell mit Hochdruck verfolgt. Neben der Verkehrswirtschaft steht hier beispielweise auch die öffentliche Hand im Vordergrund, die einen enormen Digitalisierungsbedarf aufweist.

Performance in den Auslandsmärkten Frankreich und Schweiz deutlich verbessert: Während die ausländischen Märkte für CENIT in der Vergangenheit tendenziell unterdurchschnittlich profitabel und während der Corona-Krise teils defizitär waren, zeichnet sich sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz zunehmend ein erfolgreicher Turnaround ab, der auf die ergriffenen Effizienzmaßnahmen, Managementwechsel und die verbesserte Vertriebsstrategie zurückzuführen ist. Auch die jüngst anorganisch erfolgte regionale Expansion nach Österreich halten wir für aussichtsreich.

Weiterer Zukauf im laufenden Jahr erwartet: Nachdem CENIT im aktuellen Geschäftsjahr strategiegemäß bereits drei Übernahmen vollzogen hat, erwartet der Vorstand noch im Dezember den Abschluss einer weiteren Akquisition, die dem Unternehmen u.a. weitere benötigte hochqualifizierte Mitarbeiter und wertvolle Kundenbeziehungen bringen dürfte. Mit einem Kassenbestand von 30,0 Mio. Euro verfügt CENIT ebenfalls über ausreichend Finanzkraft, um weitere Targets zu übernehmen.



FY-Guidance dürfte erreicht werden: Insgesamt gehen wir weiterhin davon aus, dass CENIT seine Guidance (Umsatz: rd. 180 Mio. Euro; EBIT: rd. 9,5 Mio. Euro) umsatz- und ergebnisseitig leicht übertreffen bzw. erfüllen wird. Um unsere Schätzungen zu erreichen, muss das Unternehmen in Q4 einen Erlös i.H.v. 50,4 Mio. Euro (entspricht +9,1% yoy) bzw. 26% des geplanten FY-Umsatzes sowie ein EBIT von 4,9 Mio. Euro (+33,0% yoy; 52% des avisierten FY-EBITs) erzielen. Da in den letzten fünf Jahren jeweils zwischen 47,3% und 60,5% des FY-EBITs in Q4 erzielt wurde und CENIT zudem einen Sondertrag aus dem Verkauf der letzten konzerneigenen Immobilie verzeichnen wird (MONe: hoher sechsstelliger Ertrag) erscheint uns dies weiter realistisch.



Fazit: Der Investment Case ist u.E. unverändert intakt. Mit einem EV/EBITDA 2023e von 6,6 ist das Unternehmen u.E. zu günstig bewertet. Wir bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28463.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°