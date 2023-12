Multitude SE ist in der Bereitstellung von digitalen und mobilen Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Mobile Banking sowie digitale Verbraucher- und Kleinkredite an. In den vergangenen drei Jahren hat Multitude durch Diversifizierung und strategische Konzentration auf profitable Länder eine starke Widerstandsfähigkeit bewiesen. Zusätzlich zum prognostizierten Umsatzwachstum strebt das Unternehmen eine Steigerung des Nettogewinns um den Faktor 2,5 von 12 Mio. EUR Ende 2022 auf rund 30 Mio. EUR Ende 2026 an. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 30. Januar 2024 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Bernd Egger, CFO der Multitude SE und Lasse Mäkelä, Head of IR der Multitude SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-01-30-14-00/FRU-GR zur Verfügung gestellt.





