Grund zur Freude für Uber-Anleger: Der Fahrdienstleister wird in den bedeutenden US-Index S&P 500 aufgenommen und die Aktie zieht vorbörslich bereits ordentlich an - sollten Sie jetzt noch zuschlagen? Ein echter Meilenstein für das Fahrdienstleistungsunternehmen aus San Francisco: Am 18. Dezember darf Uber in den S&P 500 aufsteigen. Ebenso schaffen es Jabil und Builders FirstSource im Rahmen der vierteljährlichen Neugewichtung in den Index. Die Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...