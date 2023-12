Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die andauernde Goldpreis-Rallye gewinnt in der Vorweihnachtszeit sogar noch an Glanz: Zuletzt stieg der Preis pro Feinunze wieder über 2000 Dollar und markierte damit den höchsten Stand seit Mai 2023. Auf Jahressicht hat das Edelmetall +16% an Wert gewonnen - sogar etwas mehr als der Dax (+13%) Gründe für die Gold-Rally Natürlich...

