Schon seit einer ganzen Weile setzt der Autovermieter Sixt verstärkt auf das Thema Elektromobilität, und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Da erscheint es schon fast als logische Konsequenz, dass sich auch Fahrzeuge von Tesla in der Flotte des Konzerns finden. Genau das soll sich aber in Zukunft ändern.Wie Sixt kürzlich in einer E-Mail an Kunden mitteilte, wird Tesla (US88160R1014) in der eigenen Flotte künftig eine sehr viel geringere Rolle spielen. Neue Fahrzeuge des US-Herstellers sollen nicht mehr angeschafft werden und auch der Bestand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...