Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.12.2023

Kursziel: 34,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 16.2.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00.

Zusammenfassung:

SFC hat ihre mittelfristige Guidance veröffentlicht, die für 2028 einen Umsatz von EUR400 Mio. bis EUR500 Mio. vorsieht. Eine organische 2022-2026 CAGR von fast 30% sollte zu einem Umsatz von ca. EUR400 Mio. führen, die restlichen EUR100 Mio. könnten durch M&A generiert werden. SFC strebt bis 2028 eine bereinigte EBITDA-Marge von >15% an (2022: Umsatz von EUR85 Mio., bereinigte EBITDA-Marge von 9,6%). Die wichtigsten organischen Wachstumstreiber sind die regionale Expansion, insbesondere in Asien und Nordamerika, sowie eine deutliche Steigerung des Absatzes von Wasserstoff-Brennstoffzellen. Die mittelfristige Guidance von SFC deckt sich in etwa mit unseren Erwartungen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR34. Wir bestätigen unser Kaufen-Rating.





First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target.



Abstract:

SFC has published mid-term guidance, which targets 2028 revenue of EUR400m - EUR500m. An organic 2022-2026 CAGR of almost 30% should result in revenue of ca. EUR400m, and the remaining EUR100m could come from M&A. SFC is aiming for an adjusted EBITDA margin of >15% before 2028 (2022: revenue of EUR85m, adjusted EBITDA margin of 9.6%). The main organic growth drivers are regional expansion, especially in Asia and North America, and a significant increase in sales of hydrogen fuel cells. SFC's mid-term guidance is roughly in line with our expectations. An updated DCF model yields an unchanged price target of EUR34. We confirm our Buy rating.

