Heidelberg (pta/04.12.2023/14:20) - Die MARNA Beteiligungen AG (ISIN DE000A0H1GY2), mit Sitz Heidelberg, ("Gesellschaft" oder "MARNA") wurde heute darüber informiert, dass die Technology Center Holding GmbH ("TCH"), von der Deutsche Balaton AG 452.000 Aktien an der MARNA Beteiligungen AG, entsprechend einer Beteiligung von rund 30,01%, erworben hat. Dies führt zu der Verpflichtung, den Aktionären der MARNA Beteiligungen AG ein Pflichtangebot nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu unterbreiten. Für die im Rahmen eines solchen Pflichtangebots mindestens zu bietende Gegenleistung sind auch sogenannte Vorerwerbe - wie hier der Kaufpreis je Aktie für die von der Deutsche Balaton AG erworbenen Aktien der Gesellschaft - zu berücksichtigen. Als Kaufpreis für die von der Deutsche Balaton an die Technology Center Holding GmbH veräußerten Aktien der Gesellschaft wurde ein Kaufpreis in Höhe von 3,00 Euro je Marna Aktie vereinbart.

Die Übernahme der Aktien an der MARNA durch die TCH steht vor dem Hintergrund der Einbringung der H2 Core Systems GmbH ("H2Core") durch deren Gesellschafter: TCH, World Wide Green Holding GmbH, Blugreen Company Limited und Enapter AG in die MARNA im Wege einer Sachkapitalerhöhung.

H2Core ist ein Grüner-Wasserstoff-System-Integrator, der sich ausschließlich auf Lösungen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff spezialisiert. Die H2Core entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Elektrolysesysteme, die jederzeit erweiterbar und skalierbar sind und erweitert diese um Brennstoffzellen, Speicher- und Kompressor-Lösungen inkl. Installation, Inbetriebnahme und Wartung sowie begleitende Engineering-Dienstleistungen. H2Core ist ein Spin-Off der TC Hydraulik Gruppe, einem seit über 35 Jahren erfolgreichen Familienunternehmen, das sich auf die Herstellung und den Service von Fluidsystemen für die Öl- und Gasindustrie konzentriert. H2Core nutzt sein Fachwissen über Flüssigkeitssysteme, um integrierte, flexible und intelligente Lösungen für die schnell wachsende grüne Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln.

Im Zuge der geplanten Einbringung der H2 Core Systems GmbH beabsichtigt die MARNA Beteiligungen AG, eine begleitende Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die Altaktionäre in Höhe von rund 4 Mio. EUR zur Ausgabe von neuen Aktien zum Preis von 3,60 Euro je neuer Aktie durchzuführen.

Es wird derzeit erwartet, dass die H2Core auf einer Bewertungsbasis von rund 40 Mio. EUR durch Ausgabe von neuen Sacheinlageaktien zu einem Preis von voraussichtlich rund 4,00 Euro je Aktie eingebracht wird. Derzeit wird ein Bewertungsgutachten hierfür erstellt.

Für die Gesamttransaktion, bestehend aus Sach- und Barkapitalerhöhung, ist ein Beschluss der Hauptversammlung der MARNA Beteiligungen AG erforderlich, die für Januar 2024 geplant wird. Die Durchführung der geplanten Transaktion steht noch unter verschiedenen zu erfüllenden Voraussetzungen.

