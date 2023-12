Der börsenotierte Sportdaten-Anbieter Sportradar ernennt Jim Bombassei zum Senior Vice President für Investor Relations und Corporate Finance. Er wird von New York aus direkt an Gerard Griffin, Chief Financial Officer, berichten. Bombassei wird für die Beziehungen zur globalen Investment-Community sowie für die Kommunikation des Geschäftsmodells, der langfristigen Strategie und der Finanz-Berichte des Unternehmens verantwortlich sein.

