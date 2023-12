Chur (ots) -Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erhält von der Ratingagentur Standard & Poor's erneut die Bewertung "AA". Zu den Stärken der Bank gehören die äusserst solide Eigenkapitalbasis, die führende Stellung im Heimmarkt Graubünden und die Diversifikation des Geschäftsmodells. Ebenfalls zum ausgezeichneten Ergebnis beigetragen hat die Staatsgarantie durch den Kanton Graubünden.Die Analysten von Standard & Poor's (S&P) gehen in ihrem Ratingbericht davon aus, dass die GKB ihre Erträge auch künftig weiter diversifizieren und ihre Präsenz ausserhalb Graubündens ausbauen wird. Die im Sommer 2022 erworbene Mehrheitsbeteiligung an der BZ Bank sei ein nächster Schritt in diese Richtung gewesen.CEO Daniel Fust freut sich über die wiederum hervorragende Bewertung: "Das Rating von Standard & Poor's bestätigt unsere Strategie, mit dem Zins- und Anlagegeschäft auf zwei starke Standbeine zu setzen." Ebenso betone der Bericht die sehr starke Kapitalisierung der Bank, so Fust weiter.Der Ausblick von S&P hinsichtlich der Entwicklung der GKB bleibt stabil. In ihrer Analyse verweist die Ratingagentur auf die zukunftssichere und robuste Aufstellung der Bank, verbunden mit einem hohen Eigenkapital und der Staatsgarantie durch den Kanton Graubünden.Weitere Informationen und Bildmaterial (https://www.gkb.ch/de/Seiten/Medienmitteilungen/Standard-_-Poor%E2%80%99s-bestaetigt-AA-Rating-der-Graubuendner-Kantonalbank_adc3b5e6.aspx).Pressekontakt:Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11Graubündner Kantonalbank, Postfach, 7001 Chur | medien@gkb.ch / gkb.ch/medienOriginal-Content von: Graubündner Kantonalbank GKB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003268/100914135