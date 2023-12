Zum dritten Mal im Jahr 2023 muss Spotify (WKN: A2JEGN) Sparmaßnahmen ankündigen, was die Aktie allerdings im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag um +3% anziehen lässt. Das müssen Aktionäre jetzt wissen. Spotify vorgestellt Spotify Technology S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Audio-Streaming-Dienste an. Zum klassischen Musik-Streaming kam in den vergangenen Jahren auch der immer stärker wachsende Podcast-Markt hinzu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...