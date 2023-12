© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst



Gold ist auf ein neues Rekordhoch von 2.100 US-Dollar gestiegen. Der israelisch-palästinensische Konflikt und mögliche Zinssenkungen treiben Anleger in den sicheren Hafen. Analysten erwarten, dass die Rallye weitergeht.Der Spot-Goldpreis ist am Montag den zweiten Tag in Folge auf ein neues Rekordhoch gestiegen und hat die Marke von 2.110,80 US-Dollar pro Unze geknackt. Danach gab er einige Gewinne wieder ab. Seit zwei Monaten steigt der Goldpreis, da der israelisch-palästinensische Konflikt die Nachfrage nach dem sicheren Hafen ankurbelt, während die Erwartung von Zinssenkungen für weitere Unterstützung sorgt. In Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit entwickelt sich Gold …