Die Allianz Lebensversicherung hebt die Gesamtverzinsung in ihrem Sicherungsvermögen für 2024 erneut an. Wie im Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte. Für das Vorsorgekonzept Perspektive bietet die Allianz eine Gesamtverzinsung von 3,8%. Die Gesamtverzinsung der klassischen Lebens- und Rentenversicherung steigt auf 3,5%. Die in der Gesamtverzinsung enthaltene laufende Verzinsung erhöht sich bei Perspektive von 2,6 auf nunmehr 2,8%, für Klassik steigt sie von 2,5 auf 2,7%. Die ...

