IPOs:04.12.1997: Erste Bank: Erste Bank mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 2,70 Mrd. ATS. In 26 Jahren war die Aktie 19x beim Handelsvolumen und 10x nach Market Cap top. Der Total Return beträgt ca. 370 Prozent, der EuroStoxx Banks verlor im gleichen Zeitraum 45 Prozent. Bisher gab es an einem 4. Dezember 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 04.12. beträgt 0,15%. Der beste 04.12. fand im Jahr 2008 mit 3,11% statt, der schlechteste 04.12. im Jahr 1995 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.12. so: 0,00%. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)

