An der Wall Street deutet sich zum Wochenstart eine schwächere Eröffnungsphase ab, nachdem insbesondere der Dow Jones und der S&P 500 in der Vorwoche stark gelaufen waren. Der marktbreite S&P 500 markierte dabei den höchsten Stand im laufenden Jahr. Positive Wirtschaftsdaten lassen die Investoren hoffen, dass die US-Notenbank ihren Zyklus mit Zinsanhebungen beendet hat und 2024 die Zinsen wieder sinken werden. 30 Minuten vor dem Handelsstart in New York verliert der Dow Jones 0,4 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...