ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für SAP nach einer Tech-Fachkonferenz der Schweizer Großbank von 140 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzchef des Softwarekonzerns, Dominik Asam, habe die strukturellen Treiber für ein gesundes Wachstum der Aufträge im Cloud-Bereich bestätigt, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Perspektive über Jahre hinweg werde zudem besser planbar. Insofern sei es angemessen, sich bei der Bewertung der Aktie schon früh am Jahr 2025 zu orientieren. Bei gleichen Maßstäben spreche dies für das höhere Kursziel./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 20:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 20:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken