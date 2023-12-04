DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COUNTRY GARDEN HLDGS18/24 XS1880442717 BAW/UFN
COUNTRY GARD 20/30 XS2100726160 BAW/UFN
COUNTRY GARD 20/30 XS2240971825 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COUNTRY GARDEN HLDGS18/24 XS1880442717 BAW/UFN
COUNTRY GARD 20/30 XS2100726160 BAW/UFN
COUNTRY GARD 20/30 XS2240971825 BAW/UFN