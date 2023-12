BMW und Our Next Energy (ONE) haben eine Reichweiten-Fahrt von knapp 1.000 Kilometer realisiert. Dazu wurde ein BMW iX mit der Batterietechnologie Gemini von Our Next Energy (ONE) ausgerüstet. Die exakt erreichte WLTP-Reichweite beträgt 608,1 Meilen bzw. 978,4 Kilometer. Bei der Gemini-Batterie handelt es sich um ein gemischtes Batteriepack: An die Aires-Batterie von ONE (eine LFP-Batterie mit CTP-Technologie) wird ein zweites, hochenergetisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...