Nachdem am Wochenende große Schneemassen mit dem Flughafen München den zweitgrößten Lufthansa-Standort lahmgelegt hatten, normalisiert sich der Flugverkehr langsam wieder. Die Aktie der Airline hatte bereits in der vergangenen Woche wieder in den Steigflug gewechselt, den auch eine pessimistische Analystenstudie am Montag nicht stoppen kann.Konkret bestätigte Bernstein-Analyst Alexander Irving seine Einstufung auf "Underperform" sowie das Kursziel, welches mit 7,00 Euro recht deutlich unter dem ...

