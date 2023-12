In den letzten knapp drei Jahren hat der Markt die Aktie von First Majestic Silver brutal abgestraft, und das auch zurecht. Nachdem sie zwischenzeitlich sogar unter das Corona-Tief aus dem Jahr 2020 zu fallen drohte, hat sie sich in den letzten Wochen stabilisiert und könnte nun zu den Turnaround-Kandidaten für das kommende Jahr gehören.Der Goldpreis hat am Montag ein neues Allzeithoch markiert und zwischenzeitlich sogar die Marke von 2.100 Dollar überwunden. Für First Majestic Silver ist das nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...