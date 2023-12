© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Zwölf der wichtigsten Analysehäuser haben ihre Prognosen für die Entwicklung des S&P 500 im nächsten Jahr abgegeben. Ihre Vorhersagen gehen jedoch weit auseinander. Was sie erwarten.Es ist die Zeit des Jahres, in der die Top-Strategen der Wall Street ihren Kunden mitteilen, wohin sich der Aktienmarkt ihrer Meinung nach im kommenden Jahr entwickeln wird. In der Regel sagt die durchschnittliche Prognose der Gruppe einen Anstieg des S&P 500 um etwa zehn Prozent voraus, was den historischen Durchschnittswerten entspricht. Der S&P 500 hat in diesem Jahr bereits knapp 20 Prozent gewonnen auf rund 4595 Punkte und notiert nur noch 4,2 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4796,56 Punkten vom 3. …