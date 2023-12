Mainz (ots) -Woche 49/23Mo., 4.12.19.25 WISOBitte Änderung beachten:Moderation: Sarah TackeBitte streichen: Marcus Niehaves(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Di., 5.12.2023, 4.10 Uhr beachten.)Fr., 8.12.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Hummus für den FriedenÜber Menschen, die sich für Versöhnung in Nahost einsetzenWoche 50/23So., 10.12.23.40 PrechtBitte Ergänzung beachten:Zerrissene Welt - Zwischen Werten und MachtMi., 13.12.Bitte nochmalige Beginnzeitkorrektur beachten:4.15 frontal-Dokumentation (VPS 3.45)Greenwashing - Das Märchen von der Klimarettung4.50- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30Woche 2/24So., 7.1.18.30 Terra XploreBist du einsam?Bitte Änderung beachten:Introvertiert - So stark sind die StillenBitte streichen: Introvertiert - So stark bist du!Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5664552