Der finnische Spezialchemiekonzern KEMIRA (ca. 5.000 Beschäftigte, 3,6 Mrd. € Umsatz in 2022) fokussiert sich stärker auf die beiden Bereiche Wasseraufbereitung sowie Zellstoff- und Papierindustrie. Die Aktivitäten mit Bezug zu Öl und Gas werden an den langjährigen Partner Sterling Specialty Chemicals verkauft, der zur indischen Artek Group gehört.



KEMIRA betont, mit diesem Schritt auch die Nachhaltigkeit des Geschäfts zu erhöhen. Man trennt sich in diesem Zusammenhang von Aktivitäten im Volumen von zuletzt 430 Mio. € (Geschäftsjahr 2022) sowie 250 Beschäftigten an drei Standorten in den USA sowie Großbritannien. Die abzugebenden Anlagen sind mit rund 300 Mio. € bewertet.



Die Aktie von KEMIRA legt heute in Deutschland 1,8 % zu. Ende Februar wurde 18,13 € markiert, bis Mitte August rutschte der Wert auf 13,79 €, gefolgt von 14 % Erholung. Als Börsenwert wird zurzeit 2,45 Mrd. € angezeigt.



FI0009004824 15,73 €





