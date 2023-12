Die Chinesen rollen an - und sind dabei, deutsche Autohersteller in Sachen Elektrowagen zu überrollen. Ganz neu ist dieses Horror-Szenario für die deutsche Autoindustrie nicht. Das Risiko gilt als einer der Gründe für die relativ niedrigen Börsenbewertungen von Volkswagen und Co. Aber ist die Gefahr vielleicht sogar noch größer?Immerhin hat BYD VW zeitweise bereits als absatzstärksten Autokonzern abgelöst. Zudem hängen zahlreiche Arbeitsplätze direkt und indirekt an der Autoindustrie - nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...