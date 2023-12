Kaufempfehlung für die SFC Energy Aktie: Die Analysten von First Berlin Equity Research bestätigen in einer aktuellen Studie ihr "Buy" für den Anteilschein des Unternehmens mit einem Kursziel von 34 Euro. Aktuell notiert der SFC-Aktienkurs im XETRA-Handel bei 20,60 Euro und verliert mehr als 3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag an Wert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...