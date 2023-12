Die Betreibergesellschaft Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG) will entlang der Großglockner Hochalpenstraße und in der Region rund um den Berg ein Netz aus rund 200 bis 300 Ladepunkten errichten. Als Technikpartner ist der Schnelllade-Spezialist EnerCharge an Bord. Aktuell gibt es an der Großglockner Hochalpenstraße laut GROHAG-Website 15 Ladestationen, darunter auch zwei Schnellladestationen. Bis zum Jahr 2025 sollen als Zwischenziel 100 Ladepunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...