Charlie Munger ist am Dienstagmorgen im Alter von 99 Jahren gestorben. Hätte jemand mit seinem Einstieg bei Berkshire 100 US-Dollar in die Aktie investiert, wäre das Investment jetzt 400.000 US-Dollar wert.Berkshire-CEO Warren Buffett sagte am Dienstag, dass das Unternehmen "ohne Charlies Inspiration, Weisheit und Mitwirkung nicht zu seinem heutigen Status hätte aufgebaut werden können". Munger war vor allem als Buffetts rechte Hand bekannt, der die legendären jährlichen Aktionärstreffen von Berkshire in Omaha leitete. Hätte jemand 1978, dem Jahr, in dem Munger in das Unternehmen eintrat, 100 US-Dollar in Berkshire Hathaway investiert, so wäre diese Investition zum Börsenschluss am Dienstag …