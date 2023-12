München (ots) -McDonald's Deutschland feiert die Rückkehr das Fan-Favoriten Big Rösti und wartet in diesem Winter mit einer ganz besonderen Aktion als Teil der Kampagne auf - denn "Winterzeit ist Rösti-Zeit"!Er ist zurück! Seit dem 23. November ist der allseits beliebte Big Rösti wieder deutschlandweit erhältlich. In diesem Jahr gibt es zusätzlich zu dem Winter-Burger sogar noch zwei Variationen: den Big Rösti Cranberry und den Big Rösti Raclette. Außerdem gibt es auch Neuigkeiten zur Laufzeit des Produktes, denn die drei Burger werden in diesem Winter bis zum einschließlich 31. Januar 2024 erhältlich sein.Doch McDonald's Deutschland möchte die Rückkehr des Winter-Klassikers nicht nur im Restaurant feiern. In der Kampagne "Winterzeit ist Rösti-Zeit" dreht sich alles um die schönste Seite der kalten Jahreszeit und es wird dazu passend ein absolutes Highlight geben: Die "Big Rösti Winterwelt."Vor dem Schloss in Ludwigsburg wird ab dem 7. Dezember ein gigantischer, begehbarer Schneeball stehen, der eine magische 360°-Winterlandschaft bietet. Dort können die Besucher atemberaubende Projektionen von einzigartigen Winterszenarien erleben: Verzaubernde Bergpanoramen, abenteuerlicher Wintersport und romantische Polarlichter - die "Big Rösti Winterwelt" zeigt die kalte Jahreszeit so, wie wir sie uns sonst nur erträumen. Und natürlich rundet ein leckerer und kostenloser original Big Rösti oder eine gratis Pommes dieses einmalige Erlebnis ab.Dazu Tomasz Debowski, Marketing-Vorstand von McDonald's Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen diese einzigartige 'Big Rösti Winterwelt' präsentieren können! Wir wissen natürlich, dass viele unserer Gäste jedes Jahr gespannt auf den Burger warten. In diesem Jahr ist unser Ziel, zusammen mit unseren Gästen nicht nur im Restaurant die magische Winterzeit zu feiern, sondern sie auch im Sinne unseres Kampagnenclaims auf besondere Weise erlebbar zu machen."Die "Big Rösti Winterwelt":Die "Big Rösti Winterwelt" ist vom 07.12.2023 bis 10.12.2023, täglich zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr auf dem Schlossgelände in Ludwigsburg geöffnet. Der Einlass erfolgt immer für 15 Personen gleichzeitig.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deX: @McDonaldsDENewsBetter M: betterm.mcdonalds.deOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5664598