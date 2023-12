Unterföhring (ots) -- Die vierte Staffel ab 15. Januar parallel zur US-Ausstrahlung exklusiv mit Sky und dem Streamingdienst WOW auf Abruf- Mit Jodie Foster und Kali Reis in den Hauptrollen- Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/656d96276ee810523dbfd81b)- "True Detective: Night Country" ab 29. Januar um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic- Der Trailer auf Youtube hier (https://youtu.be/9ca65ZxkTOQ)Unterföhring, 4. Dezember 2023 - Sky veröffentlicht heute den offiziellen Trailer und das Key Art der HBO-Serie "True Detective: Night Country (https://www.sky.de/serien/true-detective)" mit Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star Lablanc, Aka Niviâna, Anna Lambe und Joel D. Montgrand in den Hauptrollen und Christopher Eccleston und John Hawkes. Issa López fungiert als Showrunnerin und Autorin und führt bei allen Episoden Regie.Der Trailer und das Key Art wurden am Samstag, den 2. Dezember exklusiv während des CCXP-Panels von Warner Bros. Discovery in São Paulo, Brasilien, enthüllt. "True Detective: Night Country" steht ab 15. Januar immer montags parallel zur US-Ausstrahlung exklusiv über Sky sowie auf dem Streamingdienst WOW mit einer Episode pro Woche auf Abruf zur Verfügung. Die Episoden gibt es wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie wahlweise mit deutschen und englischen Untertiteln. Ab 29. Januar ist die Serie immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen.Über "True Detective: Night Country":Als die lange Winternacht in Ennis, Alaska, hereinbricht, verschwinden acht Männer, die die arktische Forschungsstation Tsalal betreiben, spurlos. Die Detectives Liz Danvers (Jodie Foster) und Evangeline Navarro (Kali Reis) sollen den Fall lösen. Dafür müssen sie nicht nur die gespenstischen Wahrheiten ergründen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen, sondern sich auch der Dunkelheit stellen, die sie in sich tragen.Facts:Thrillerserie, 6 Episoden; Serien-Showrunner, Autorin, Regisseurin und Executive Producer: Issa López. Hauptdarstellerin und Executive Producer: Jodie Foster; Weitere Executive Producer: Mari Jo Winkler, Barry Jenkins, Adele Romanski, und Mark Ceryak für PASTEL; Chris Mundy, Alan Page Arriaga, Steve Golin, Richard Brown, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga und Nic Pizzolatto; Producers: Princess Daazhraii Johnson, Cathy Tagnak Rexford, Sam Breckman. Darsteller: Jodie Foster, Kali Reis, Finn Bennett, Fiona Shaw, Christopher Eccleston, Isabella Star LaBlanc, John Hawkes, Anna Lambe, Aka Niviâna, June Thiele, Diane Benson und Joel D. Montgrand.Ausstrahlungstermine:In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar 2024 immer montags um circa 9 Uhr über Sky und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wöchentlich eine Episode. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Ab 29. Januar dann immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic mit einer neuen Episode pro Woche. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Über Sky Atlantic:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. 