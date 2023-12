Bonn (www.anleihencheck.de) - Die vorläufigen Daten zu den Einkaufsmanagerindices (EMI) für die Eurozone beruhen auf einer Stichprobe von 75% bis 85% der Umfrageantworten, so die Analysten von Postbank Research.Die Ergebnisse lägen jedoch in der Regel nahe an den endgültigen Daten, die am Dienstag veröffentlicht würden. Die Analysten würden daher erwarten, dass die EMI-Daten die Anzeichen für eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau bestätigen würden. Am Donnerstag werden wir einen umfassenden Rückblick zur Konjunktur erhalten, wenn die finalen BIP-Daten für das dritte Quartal sowie wichtige Nachfrageaggregate veröffentlicht werden, so die Analysten von Postbank Research. ...

