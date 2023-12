DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 22

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/04.12.2023/17:25) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 27. November 2023 bis einschließlich 3. Dezember 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 196.689 Stamm- und 44.578 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 27.11.2023 - - - 28.11.2023 14.585 92,8693 AQUIS (AQEU) 28.11.2023 39.667 92,8664 CBOE Europe (CEUX) 28.11.2023 13.279 92,8707 Turquoise (TQEX) 28.11.2023 22.469 92,8847 Xetra 29.11.2023 - - - 30.11.2023 1.868 96,0266 AQUIS (AQEU) 30.11.2023 10.029 95,9542 CBOE Europe (CEUX) 30.11.2023 2.888 95,9201 Turquoise (TQEX) 30.11.2023 4.964 96,0012 Xetra 01.12.2023 12.113 95,6531 AQUIS (AQEU) 01.12.2023 40.101 95,6382 CBOE Europe (CEUX) 01.12.2023 8.860 95,6349 Turquoise (TQEX) 01.12.2023 25.866 95,6759 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 27.11.2023 709 85,2109 AQUIS (AQEU) 27.11.2023 3.836 85,2522 CBOE Europe (CEUX) 27.11.2023 580 85,2398 Turquoise (TQEX) 27.11.2023 9.802 85,2173 Xetra 28.11.2023 692 84,5870 AQUIS (AQEU) 28.11.2023 3.459 84,6328 CBOE Europe (CEUX) 28.11.2023 488 84,7731 Turquoise (TQEX) 28.11.2023 10.316 84,6537 Xetra 29.11.2023 - - - 30.11.2023 401 87,3703 AQUIS (AQEU) 30.11.2023 557 87,3426 CBOE Europe (CEUX) 30.11.2023 83 87,4000 Turquoise (TQEX) 30.11.2023 1.959 87,3355 Xetra 01.12.2023 531 87,4919 AQUIS (AQEU) 01.12.2023 2.783 87,4570 CBOE Europe (CEUX) 01.12.2023 408 87,4086 Turquoise (TQEX) 01.12.2023 7.974 87,4260 Xetra

Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 wurde am 1. Dezember 2023 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieser ersten Tranche wurden im Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 1. Dezember 2023 4.218.363 Stamm- und 942.892 Vorzugsaktien erworben. Für die im Rahmen dieser Tranche zurückgekauften Aktien wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 499.999.914,70 gezahlt. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die erworbenen Aktien betrug EUR 98,38 je Stammaktie und EUR 90,15 je Vorzugsaktie.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2023 11:25 ET (16:25 GMT)