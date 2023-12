Halle/MZ (ots) -



Letztlich ist Gold eine Anlageklasse wie andere auch. Seine relative Attraktivität hängt vom Zinsniveau und den Dividendenaussichten der Aktien ab - denn an beidem verdienen Goldbesitzer nicht mit. Die Strategien der großen Notenbanken spielen ebenfalls eine Rolle und womöglich verkauft ein Staat Goldreserven, um seine Kasse zu füllen - wie Russland im Frühjahr.



So mag man einen Teil der Ersparnisse auf Gold setzen, in der Hoffnung, dass es im Wert steigt, wenn alles andere schlecht läuft. Die Erfahrung lehrt allerdings auch: Oft genug wird es anders herum sein.



