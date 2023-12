Krypto News: Terra Classic (LUNC) Wert in einer Woche verdoppelt - Geht noch mehr?

Am Kryptomarkt herrscht wieder Goldgräberstimmung. Wo man in den Top 100 der größten Coins nach Marktkapitalisierung auch hinsieht, werden überwiegend Gewinne angezeigt. Allein in den letzten 24 Stunden hat der Bitcoin-Kurs nach dem Durchbrechen der 40.000 Dollar Marke einen Anstieg auf über 42.000 Dollar hingelegt und damit die meisten Altcoins mit nach oben genommen. Der große Gewinner unter den Top Coins ist einmal mehr Terra Classic (LUNC) mit einem Anstieg um rund 30 %. Damit summiert sich das Plus in den letzten sieben Tagen auf 100 %, womit LUNC seinen Wert in einer Woche verdoppelt hat. Langsam aber sicher steigt der Coin wieder zu den ganz Großen auf. Ist noch ein weiterer Anstieg möglich?

Plus 100 % in einer Woche

Nach dem spektakulären Crash des Terra Luna Ökoystems, bei dem der Stablecoin TerraUSD (TUS) seine Dollar-Anbindung nicht mehr halten konnte und Anleger Milliarden von Dollar verloren haben, geht es nun für LUNC wieder bergauf. Zwar immer noch im verschwindend niedrigen Bereich, da sich der Kurs aktuell auf 0,00023 Dollar beläuft, der noch im letzten Jahr bei über 100 Dollar gelegen hat, aber immerhin. Wer nachdem dem Crash auf den Coin gesetzt hat, um ein wenig zu gamblen, kann sich heute und nach den letzten Wochen freuen. Innerhalb der letzten 7 Tage hat sich der Wert in etwa verdoppelt.

(LUNC Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: coinmarketcap.com)

Auf Monatssicht sieht es sogar noch deutlich besser aus. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um über 270 % gestiegen. Neben LUNC ist auch USTC, der ehemalige Stablecoin des Ökosystems, in den letzten 30 Tagen um über 470 % gestiegen. Insgesamt zeigen die Entwicklungen zwar Wirkung, ob es aber zu einem langfristigen, nachhaltigen Anstieg kommen kann, bleibt abzuwarten.

Sicher ist, dass sich LUNC durch die jüngsten Entwicklungen seinen Platz in den Top 100 der größten Kryptowährungen wieder erkämpft hat und inzwischen sogar auf Platz 45 kommt. In Bezug auf das 24 Stunden Handelsvolumen kommt LUNC sogar auf Platz 9, was wirklich eine beeindruckende Leistung ist. Von hier aus - mit einer Bewertung von über 1,3 Milliarden Dollar - scheint für Terra Classic (LUNC) zumindest wieder alles möglich zu sein. Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf Gewinne rechnen Beobachter allerdings beim neuen Bitcoin ETF Token (BTCETF), der aktuell viral geht.

Bitcoin ETF Token die bessere Wahl?

Der Vorverkauf des Bitcoin ETF Tokens ($BTCETF) zeigt mit einem Umsatz von knapp 2,5 Millionen Dollar bereits nach kurzer Zeit das starke Interesse der Anleger. Dieses hohe Interesse könnte einerseits auf die Aktualität des Themas zurückzuführen sein, andererseits aber auch auf das einzigartige Konzept, welches $BTCETF mit realen Bitcoin-ETFs verbindet. Die gesamte Struktur von $BTCETF orientiert sich an den börsengehandelten Bitcoin-Fonds, die möglicherweise bald von der SEC in den USA genehmigt werden könnten, was viele Experten zu der Annahme veranlasst, dass das Projekt sehr erfolgreich sein könnte.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Der Bitcoin ETF Token definiert insgesamt fünf wichtige Meilensteine, die teilweise mit den Entwicklungen der ETFs in den USA verknüpft sind. Diese Meilensteine können bei $BTCETF positive Auswirkungen auf den Tokenwert haben. Zum Beispiel würde die Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Reduzierung von 5 % des Gesamtangebots der $BTCETF-Token nach sich ziehen, was den Wert der verbleibenden Token erhöhen kann.

Bei jedem der fünf definierten Meilensteine ist geplant, jeweils 5 % der Token zu vernichten, was bedeutet, dass bis zu 25 % des Gesamtangebots von $BTCETF aus dem Markt genommen werden könnten. Zudem wird beim Listing an Kryptobörsen eine Transaktionsgebühr von 5 % erhoben, die mit jedem Ereignis reduziert wird, bis sie letztendlich null erreicht.

(Erklärung Bitcoin ETF Token - Quelle: btcetftoken.com)

Das einzigartige Konzept, das den Bitcoin ETF Token ($BTCETF) mit echten Bitcoin-Fonds in den USA verknüpft, führt zu hohen Erwartungen eines raschen Preisanstiegs nach Abschluss des Vorverkaufs. Krypto-Analysten auf YouTube prognostizieren bereits, dass der Wert von $BTCETF um weit über 1.000 % steigen könnte, ähnlich wie bei vielen anderen erfolgreichen Initial Coin Offerings (ICOs) in der Krypto-Branche.

Neben der Token Burn-Funktion zieht auch die Staking-Funktion das Interesse der Investoren auf den Bitcoin ETF Token. Anleger, die ihre $BTCETF-Token langfristig anlegen und staken, können eine hohe jährliche Rendite (APY) von derzeit noch mehr als 100 % erzielen, wobei diese Rate sinken dürfte, sobald mehr Käufer am Staking teilnehmen. Die attraktiven Staking-Prämien haben bereits einen großen Anteil der Token im Staking Pool gebunden, was das Angebot bei Handelsbeginn begrenzt und somit das Potential für einen starken Kursanstieg erhöht.

(Bitcoin ETF Token Staking Übersicht - Quelle: https://btcetftoken.com/en/dashboard)

Laut dem Bitcoin ETF Token Staking Dashboard sind bereits über 246 Millionen Token im Staking Pool, was einem erheblichen Anteil der verkauften $BTCETF entspricht. Die bevorstehenden Token Burns, die bald nach Handelsbeginn erfolgen könnten - insbesondere, da die Genehmigung von Bitcoin-ETFs in den USA in Kürze erwartet wird -, werden das verfügbare Angebot weiter einschränken und könnten somit zu einem schnellen Anstieg des Preises führen.

Bereits über die Hälfte der im Presale verfügbaren $BTCETF-Token sind verkauft worden, was darauf hindeutet, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Token an Kryptobörsen frei gehandelt werden kann. Während des Presales finden zudem mehrere Preisanpassungen statt, was es den Frühkäufern ermöglicht, schon jetzt einen Nominalgewinn zu erzielen. Dieser Gewinn könnte nach Beginn des offiziellen Handels noch deutlich ansteigen und dann realisiert werden.

