Der DAX kam zum Start in die neue Woche so gut wie nicht vom Fleck und schloss letztlich nahezu unverändert, bleibt damit aber weiterhin auf Tuchfühlung zu seinem Rekordhoch von Ende Juli. Der MDAX der mittelgroßen Werte hat derweil rund ein halbes Prozent eingebüßt und auch von der Wall Street kamen keine frischen Impulse.Der deutsche Leitindex schloss am Montag rund 0,04 Prozent höher bei 16.404,76 Punkten, nachdem er im Tagesverlauf zeitweise er bis auf 73 Zähler an seine Bestmarke bei rund 16.529 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...