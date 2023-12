Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Telekom Austria 0% auf 7,37, davor 6 Tage im Plus (4,99% Zuwachs von 7,02 auf 7,37), ATX -0,12% auf 3312,72, davor 4 Tage im Plus (2,14% Zuwachs von 3247,23 auf 3316,68), ATX Prime -0,09% auf 1660,99, davor 4 Tage im Plus (2,06% Zuwachs von 1628,86 auf 1662,45), ATX TR -0,12% auf 7344,88, davor 4 Tage im Plus (2,14% Zuwachs von 7199,68 auf 7353,65), S Immo -0,47% auf 12,8, davor 3 Tage im Plus (1,9% Zuwachs von 12,62 auf 12,86), Porr 0% auf 12,1, davor 3 Tage im Plus (3,24% Zuwachs von 11,72 auf 12,1), Amag 0% auf 26,8, davor 3 Tage im Minus (-2,55% Verlust von 27,5 auf 26,8). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Warimpex 0,83 (MA100: 0,78, xU, davor 45 Tage unter dem MA100), Strabag 37,9 (MA100: 37,94, xD, davor 33 Tage über dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...