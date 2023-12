© Foto: picture alliance / Caro | Bastian



Im kommenden Jahr könnten die 40 DAX-Titel Rekorddividenden von 52,4 Milliarden Euro ausschütten, zeigt eine Analyse des Handelsblatts. Am meisten zahlen die Autobauer. Viele Investoren gehen auf Dividendenjagd, um ihre Aktienrendite in die Höhe zu treiben. Für sie könnte der DAX nächstes Jahr einiges zu bieten haben: Laut einer Analyse des Handelsblatts werden 21 der 40 DAX-Titel ihre Dividende im Jahr 2024 erhöhen. Die Journalisten prognostizieren eine Rekordrendite von 52,4 Milliarden Euro - 1,5 Prozent mehr als in diesem Jahr. Auf Zehn-Jahressicht hätte sich der ausgeschüttete Betrag damit verdoppelt. Noch ist aber nichts in Stein gemeißelt. Die meisten Vorstände und Aufsichtsräte legen …