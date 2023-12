Berlin (ots) -Bei einer Demonstration anlässlich der Vorstellung der neuesten PISA-Studie stellt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) morgen (Dienstag) in Berlin von 10.30 bis 11.00 Uhr vor dem Haus der Bundespressekonferenz den Bildungspolitikern ein schlechtes Zeugnis aus. Grund ist das erwartete schlechte deutsche Abschneiden in der PISA-Studie, die ab 11 Uhr in der Bundespressekonferenz vorgestellt wird.Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/5664630