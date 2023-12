OC Oerlikon / Schlagwort(e): Sonstiges

Oerlikon richtet Geschäft für Additive Manufacturing (AM) strategisch neu aus und fokussiert die Fertigung in den USA



04.12.2023 / 19:00 CET/CEST





Medienmitteilung Konzentration der Fertigung in den USA als grösstem Wachstumsmarkt für Additive Manufacturing und weil das herausfordernde Marktumfeld für AM in Deutschland die Wachstumschancen begrenzt.



US-Markt bietet bessere Rahmenbedingungen, Marktakzeptanz und Anwendungen für disruptive Technologien.



Internationale Kunden sollen aus den USA beliefert werden.



Forschung und Entwicklungsstandort in Garching wird mit Fokus auf neue moderne Werkstoffe, Beschichtungstechnologien und Digitalisierung fortgeführt. Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 4. Dezember 2023 - Oerlikon teilte heute mit, dass das Unternehmen beabsichtigt, den Geschäftsbereich Additive Manufacturing strategisch neu auszurichten. Die Produktion soll in den USA gebündelt werden, da dies der grösste Wachstumsmarkt für diese neue Technologie ist und das herausfordernde Marktumfeld für AM in Deutschland die Wachstumschancen begrenzt. Die Bündelung der Produktion in Huntersville, North Carolina, bringt das Geschäft näher an die amerikanischen Wachstumsmärkte wie die Halbleiterindustrie und ermöglicht es zudem, von den besseren Rahmenbedingungen sowie der höheren Marktakzeptanz für disruptive Technologien in den USA zu profitieren. Europäische und andere internationale Kunden sollen zukünftig aus den USA beliefert werden. Die bestehende Produktion an den Standorten Barleben und Shanghai soll in enger Abstimmung mit bestehenden Kunden im Jahr 2024 verlagert werden. Der Forschungs- und Entwicklungsstandort in Garching wird mit Fokus auf neue moderne Werkstoffe, Beschichtungstechnologien und Digitalisierung fortgeführt. Additive Manufacturing ist ein Geschäftsfeld der Division Surface Solutions von Oerlikon. Das Geschäft wurde als Start-up gegründet und entwickelt und produziert neuartige 3D-Anwendungen für Sektoren wie die Luft- und Raumfahrt oder die Halbleiterindustrie. Über Oerlikon

