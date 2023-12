Weihnachten steht vor der Tür und schon jetzt können sich Anleger die ersten Präsente sichern. Denn einige Aktien bezahlen in der kommenden Woche hohe und sehr attraktive Dividenden aus: Auch in der kommenden Woche vom 4. bis 10. Dezember kann man sie sich wieder sichern - spannende Dividendenaktien, die gleichzeitig hohe Renditen bringen. Allerdings sollten Anleger schnell sein, denn nur wer die Titel an ihrem Ex-Dividenden-Tag hält, der hat auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...