Jährlicher Cocktail Trends Reportzeigt die wichtigsten Trends in der Cocktail-Kultur im Jahr 2024

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, veröffentlicht seinen fünften jährlichen Bacardi Cocktail Trends Report, der die wichtigsten Trends vorwegnimmt, die die Cocktailkultur und das Spirituosengeschäft im Jahr 2024 neu definieren werden. Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit dem strategischen Beratungsunternehmen The Future Laboratory (TFL) erstellt wurde, stützt sich auf Erkenntnisse aus der von Bacardi durchgeführten und externen Forschung, auf Interviews mit Barkeepern und auf die Erkenntnisse von The Future Laboratory, um die Themen darzustellen, die die Geschmacksvorlieben, die Getränkeformate und die Cocktail-Erfahrungen im kommenden Jahr verändern werden.

"Das Jahr 2024 rückt näher und die Menschen streben danach, sich mit dem Ungewissen zu arrangieren und einen Hauch von Optimismus in unserer Realität zu begrüßen. In dieser Landschaft gestalten die Menschen die Cocktailkultur neu, geben ihr neue Perspektiven und finden unvergessliche Erlebnisse an der Bar mit Freunden. Von der Neudefinition des moderaten Alkoholkonsums bis hin zu einem Anstieg nachhaltiger Einstellungen steht Bacardi an vorderster Front und setzt sich für eine Welt ein, in der die von Menschen geprägte Cocktailkultur durch Innovation, Experimentieren und insgesamt bessere Momente aufblüht", sagt Brenda Fiala, Global Vice President of Strategy, Insights Analytics bei Bacardi.

Hier sind die Makro-Trends, die den Genuss von Spirituosen im Jahr 2024 bestimmen:

Limitierte Getränke. Die Konsumenten der nächsten Generation bevorzugen den Ansatz "weniger, aber besser" und unterstützen damit die anhaltende Ära der Premiumisierung der wichtigsten Spirituosen, Liköre und NoLo-Kategorien. Mit einem bewussten Umgang mit dem wirtschaftlichen Klima suchen die Verbraucher nach kleinem Luxus sie suchen nach gehobenen Lifestyle-Produkten als Must-Have-Stücke. Dieser qualitätsorientierte Wandel verwandelt Spirituosen in begehrte Sammlerstücke, wobei zukunftsorientierte Marken die limitierten Flaschen durch handwerkliche Erzählungen aufwerten. Gleichzeitig entwickelt sich die NoLo-Kategorie weiter und verkörpert das "Sipping Spectrum", in dem Mäßigung gleichbedeutend ist mit Auswahl, Qualität, Geschmack und sozialen Verbindungen. Die IWSR-Studie veranschaulicht diese flexible Zukunft in der Praxis und berichtet, dass fast die Hälfte der NoLo-Konsumenten bei bestimmten Gelegenheiten NoLo-Optionen und bei anderen die volle Stärke wählen.



Innovative Alterung und Mischung. Das Jahr 2024 wird eine Ära der Innovation für dunkle, gealterte Spirituosen einläuten, mit Marken, die einzigartige Reifungsmethoden und neuartige Geschmackskombinationen anbieten. Die Brennereien wagen sich auf unbekanntes Terrain und entdecken neue Quellen der Innovation in der expandierenden Kategorie. Kühne und unerwartete Kombinationen sind weiterhin führend, während regionale Experimente würzige, fruchtige und pikante Profile in innovativen Formaten hervorbringen. Während die Liebhaber von dunklen, gealterten Spirituosen ihren Gaumen diversifizieren, erfreuen sich Cocktails auf Rum-Basis immer größerer Beliebtheit. Tequila wurde einstimmig als Premiumkategorie Nummer eins eingestuft, während Mezcal die nächste Premiumkategorie ist, wie aus der Bacardi Global Consumer Survey 2023 hervorgeht.



Eskapismus-Elixiere. Die Cocktail-Kultur transportiert die Verbraucher über Reiseziele, Länder und sogar Epochen hinweg. Klassische Spritzer und kunstvolle Tropfen tragen dazu bei, das ganze Jahr über nostalgische, gesellige Momente zu schaffen. Im Jahr 2024 wird sich die Verbindung zwischen Getränken und Reisezielen vertiefen, mit klassischen Cocktails und europäischen Aromen, die die Konsumenten vom Strand in die Bar locken. Bei dieser Entwicklung geht es nicht nur darum, wo, sondern auch wann die Konsumenten Getränke genießen. Was das Feiern anbelangt, so sind nicht-traditionelle Veranstaltungsorte auf dem Vormarsch. Eine Studie von Bacardi zeigt eine Verlagerung von Nachtclubs hin zu Festivals als neues Zentrum des Feierns. In Südafrika und Indien will mehr als ein Drittel der Befragten im nächsten Jahr mehr Sundowner-Cocktails genießen, in den USA und Mexiko (27 %) und Spanien (26 %) ist es etwa ein Viertel.



Geschmacksnoten der Natur. Im kommenden Jahr werden die Konsumenten ihre Beziehung zur natürlichen Welt neu gestalten und beeinflussen, wo sie ihre Zeit verbringen, welche Marken sie unterstützen und was sie konsumieren. Mit dem Wiederaufleben von Outdoor-Aktivitäten der nächsten Generation und der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit definieren Getränkemarken ihre Verbindung zur Umwelt durch bewusste Inhaltsstoffe und umweltfreundliche Praktiken neu. In der Getränkewelt werden Marken und Barkeeper im Jahr 2024 einen ganzheitlichen Ansatz für die Natur und ihre Aromen verfolgen. Sie werden nachhaltig gewonnene Aromen, Blumen, Botanicals und Öle nutzen, um einzigartige Cocktail-Erlebnisse zu kreieren, die ihre Wurzeln in der Natur haben. Laut der Bacardi Global Consumer Survey 2023 wollen 44 der Befragten in Kanada und 43 der jüngeren Befragten in den USA im Jahr 2024 mehr Cocktails mit natürlichen Zutaten konsumieren. In den Schwellenländern sind die Zahlen noch höher: 51 in Indien, 47 in Südafrika und 44 in Mexiko.



Technisch verbesserte Geschmacksrichtungen. Der digitale Fortschritt verändert, was, wo und wie Getränke konsumiert werden, und bietet ganz neue Möglichkeiten für Personalisierung, Markenerlebnis und Gemeinschaft. Da die Konsumenten zunehmend nach personalisierten Markeninteraktionen suchen, eröffnet KI spannende Möglichkeiten für maßgeschneiderte Cocktail-Erlebnisse, die jederzeit und überall zugänglich sind. Für die Getränkeindustrie wird die Entwicklung der KI ganz neue Wege des Experimentierens und Entdeckens schaffen, wobei Markeninnovatoren die Technologie als Werkzeug nutzen, um den Verbrauchern Markencocktails und -erlebnisse näher zu bringen, unabhängig von ihrem Standort. Während 8 von 10 jüngeren Konsumenten in ausgewählten Märkten nach KI-Empfehlungen Ausschau halten, wollen sie unbedingt die emotionale Bindung und künstlerische Finesse beibehalten, die nur Barkeeper bieten können.

Laden Sie den kompletten Bacardi Cocktail Trends Report 2024 und Infografik herunter.

