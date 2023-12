EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG



04.12.2023 / 20:20 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute Mag. Stephan Büttner (50) mit Wirkung ab 1. Jänner 2024 zum CEO der AGRANA Beteiligungs-AG bestellt. Weiters wurde sein bestehendes Vorstandsmandat, das am 31. Oktober 2024 ausläuft, bis 31. Oktober 2028 verlängert. Büttner folgt Dkfm. Markus Mühleisen, MBA (57), der auf eigenen Wunsch sein Vorstandsmandat, das bis zum 31. Mai 2024 läuft, nicht verlängert und zum 31. Dezember 2023 aus dem Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG ausscheidet. Stephan Büttner wird als neuer CEO der AGRANA Beteiligungs-AG zusätzlich zu seinen Agenden als Finanzvorstand und CEO der Division Frucht die Ressorts Strategie und Wirtschaftspolitik, Verkauf, Öffentlichkeitsarbeit, Personal und Generalsekretariat verantworten. Er ist seit 2012 für die AGRANA-Gruppe tätig und seit 2014 CFO der AGRANA Beteiligungs-AG. Stephan Büttner hat langjährige Managementerfahrung im Nahrungsmittelbereich, u.a. bis 2014 als CEO der AUSTRIA JUICE GmbH, einem Joint Venture der AGRANA Beteiligungs-AG und der Raiffeisen Ware Austria-AG. Weiters hat der Aufsichtsrat heute Dkfm. Thomas Kölbl (61) mit Wirkung ab 4. Dezember 2023 in den Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG bestellt. Er wird bei AGRANA das Ressort Interne Revision verantworten und folgt in dieser Funktion Ingrid-Helen Arnold, MBA (55), die AGRANA zum 4. Dezember 2023 verlässt. Der Aufsichtsrat bedankte sich in seiner heutigen Sitzung herzlich bei Markus Mühleisen und Ingrid-Helen Arnold für ihre geleistete Arbeit bei AGRANA. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.



